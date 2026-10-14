Encontro no feriado traz cultura e música no litoral

Encontro durante o feriado da Consciência Negra reúne música, cultura independente, ecoturismo e integração no litoral fluminense

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Música, cultura independente, natureza e convivência coletiva vão se encontrar na Vila de Trindade, em Paraty (RJ), durante o feriado da Consciência Negra. Entre os dias 19 e 23 de novembro, coletivos culturais e produtores de Americana e região se unem para levar a experiência da cena cultural da região 019 para o litoral fluminense.

A iniciativa é organizada pela Trip019, com a participação dos coletivos Janela.019 e N’Calma, além de artistas e parceiros da OPA Eventos. A proposta vai além de uma viagem turística: é criar um espaço de encontro entre pessoas, linguagens musicais e iniciativas culturais independentes, aproximando o público em uma experiência que combina festa, natureza e convivência.

O line-up já está confirmado e reúne artistas ligados aos coletivos participantes. Pelo Janela.019, estão confirmados Thaires, Abel, do Prado e Spagnol (BR). Representando o N’Calma, participam Luiza, Tchelo Casagrande, Lucas Demazzi e Easy. A programação conta ainda com Maccedo e Gui Senna.

Um dos diferenciais da proposta é o caráter coletivo da experiência. A organização destaca que não haverá área VIP ou divisão de espaços por categorias: a ideia é reunir todos na mesma viagem e compartilhar os dias de praia, música e integração. Mais do que transportar uma festa para outro cenário, a iniciativa busca fortalecer os vínculos entre os participantes e valorizar a cultura produzida fora dos grandes circuitos comerciais.

Cultura e ecoturismo em meio à Mata Atlântica

Localizada em Paraty, Trindade é uma vila litorânea cercada pela Mata Atlântica, conhecida por suas praias, trilhas, cachoeiras e pela presença da cultura caiçara. O destino oferece uma combinação de lazer, ecoturismo e contato com a natureza, criando um cenário que dialoga com a proposta de ocupação cultural e convivência ao ar livre.

Além da programação musical, os participantes terão tempo livre para aproveitar as praias e conhecer as belezas naturais da região.

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