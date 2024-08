Enfermagem da FAM oferece atendimento gratuito para tratamento de feridas crônicas

Os alunos do curso de Enfermagem da FAM – Faculdade de Americana, que estão em fase de atendimento no SIA – Serviço Integrado de Atenção, oferecem atendimento gratuito à população de Americana para o tratamento de feridas crônicas, como pés diabéticos, úlceras venosas, lesões por pressão, entre outras.

O atendimento é feito por encaminhamento, ou o paciente pode entrar em contato com a Instituição e agendar uma avaliação. Após a avaliação, é verificada a possibilidade de prosseguimento do atendimento, conforme a complexidade do caso. Os serviços são prestados entre 12h e 18h. As consultas serão realizadas até outubro deste ano. Para mais informações e agendamento, entre em contato pelo telefone: (19) 99755-4229.

Os atendimentos são sempre supervisionados por professores da Faculdade de Americana.

“A realização de curativos em feridas crônicas proporciona ao paciente vários benefícios, como a prevenção de infecções, alívio da dor e desconforto, cura, além de melhorar a autoestima dos pacientes”, comentou a coordenadora do curso de Enfermagem da FAM, Débora Luiza.