A equipe americanense Purple Owls, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, conquistou o título do Torneio de Férias de Vôlei Feminino, competição realizada pela Secretaria de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste. A decisão aconteceu no domingo (1º), no Ginásio Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara.

O campeonato foi conquistado de forma invicta. A campanha começou ainda na fase classificatória, quando o Purple Owls venceu a equipe da Base Leste por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 11 e 25 a 17. Na sequência, entrou em quadra para enfrentar a Fúria Voleibol, anotando mais um triunfo pelo mesmo placar, com parciais de 25 a 22 e 25 a 20, e garantindo a classificação de forma segura para as fases finais da competição.

Na semifinal, o time manteve o ritmo forte e superou a equipe do Áurea também por 2 sets a 0 (25 a 8 e 25 a 15), confirmando presença na decisão. Na final, o Purple Owls reencontrou a Fúria Voleibol e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 20 a 25, 25 a 15, 25 a 13 e 29 a 27, garantindo o título do torneio em uma partida marcada por intensidade e muita emoção até os pontos finais.

Integrante da diretoria da equipe, Yanna Oliveira destacou a postura e a maturidade do grupo diante das dificuldades na decisão. “Foi uma linda vitória. Mesmo saindo atrás no primeiro set, nossa equipe manteve a calma, ajustou o jogo e mostrou uma força mental impressionante. Gostaria de ressaltar o trabalho do nosso técnico Marcelo e do seu assistente Rafinha, que foram fundamentais na virada, e agradecer também a torcida presente que abraçou o Purple Owls nessa conquista. Esse título, o primeiro da temporada, é resultado de muito trabalho, dedicação e confiança da nossa comissão técnica e das atletas”, afirmou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, também parabenizou a equipe pela conquista. “Parabenizamos as atletas, toda a comissão técnica e a diretoria do Purple Owls por essa grande conquista. O resultado mostra a qualidade do trabalho desenvolvido e reforça a importância do apoio da Prefeitura ao esporte em nossa cidade. Esse resultado reforça o valor do investimento no esporte e no desenvolvimento dos nossos atletas”, comentou.