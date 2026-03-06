As mulheres estudam mais, mas ocupam menos cargos de liderança. No Brasil, 20,7% das mulheres com mais de 25 anos possuem diploma universitário, enquanto apenas 15,8% dos homens têm o mesmo grau de instrução, de acordo com o IBGE. Porém, somente 39,3% das gerentes são mulheres, segundo o mesmo instituto.

O cenário demonstra a dificuldade que as mulheres têm em alcançar posições de liderança, mesmo estando preparadas. “Ainda existe a necessidade constante de provar competência, lidar com estereótipos e equilibrar múltiplos papéis. No entanto, vejo avanços importantes e empresas comprometidas com culturas inclusivas”, diz Alessandra Silva, gerente comercial da Refuturiza, hub de profissionalização e educação.

Liderança feminina: como impulsionar sua carreira

Necessidade de conciliar a carreira com o cuidado da casa e dos filhos, exigência de se provar e gestores que duvidam do potencial de uma profissional são alguns dos principais desafios femininos no mercado de trabalho. No entanto, com planejamento, é possível superá-los.

As líderes da Refuturiza dão dicas de como uma mulher pode alcançar o cargo almejado. Para elas, o estudo, a persistência e uma cultura inclusiva na empresa são os pilares que permitem que uma mulher evolua:

– Estudo: “O estudo é um dos principais pilares para o crescimento profissional. Ele permite preparo técnico, fortalecimento da autoconfiança e melhor posicionamento”, resume Alessandra. Para ela, a capacitação constante é a chave para a carreira de uma mulher decolar;

– Persistência: A gerente comercial ressalta que uma mulher pode encontrar homens que duvidem de seu potencial e receber diversas negativas ao longo de sua carreira. Neste caso, a persistência é fundamental. “O medo faz parte do processo e é uma reação natural diante de desafios, mas não pode ser um fator paralisante. O ‘não’ também faz parte da trajetória”, ela explica;

– Resiliência emocional: Frente aos desafios, investir em preparo emocional ajuda a se manter firme. “Não recuem diante das dificuldades e cuidem da saúde física e emocional. O equilíbrio interno é fundamental para sustentar uma carreira sólida”, diz Alessandra;

– Busque inspiração: “Eu via mulheres inspiradoras em espaços de liderança e percebia que isso era possível. A inspiração faz toda a diferença”, diz Cintia Silva, diretora de operações de receita da Refuturiza. De acordo com ela, outras profissionais podem compartilhar experiências, ajudar no crescimento profissional e abrir portas para mulheres no início de carreira;

– Rede de apoio sólida: “O suporte necessário não é apenas profissional, mas também emocional”, diz Cintia. Ela ressalta que uma mulher deve se cercar de familiares e amigos que incentivem o crescimento e apoiem sua carreira, seja auxiliando no cuidado dos filhos e da casa, seja oferecendo apoio no dia a dia de diferentes formas;

– Desenvolva a confiança: “A competência técnica é essencial, mas a confiança é o que sustenta decisões difíceis”, diz Lizi Rodrigues, gerente de operações na Refuturiza. Ela afirma que não depender de validação externa pode ajudar mulheres a se manterem firmes, mesmo diante de negativas.

Companhias devem apoiar lideranças femininas

“Na Refuturiza, a diversidade é uma prática concreta. Atualmente, 65% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, refletindo uma cultura que valoriza o potencial feminino e investe no desenvolvimento contínuo das colaboradoras”, explica Alessandra.

As líderes defendem que uma empresa com foco em inclusão tem papel fundamental no apoio às carreiras femininas. “Precisamos tornar a cultura da diversidade orgânica. É necessário ir além das cotas femininas e cultivar um ambiente em que a diversidade seja parte da cultura. Quando as mulheres se sentem acolhidas, os cargos de liderança vão sendo ocupados por elas de forma natural”, afirma Cintia.

A diretora da Refuturiza ressalta que a presença de mulheres em altos cargos também é benéfica para a companhia. “A diversidade na liderança não é uma questão de marketing, mas de estratégia. Quando você une múltiplos olhares, garante resultados melhores, porque passa a ter uma visão mais ampla”, diz Cintia.

Entre as ações que as companhias podem adotar para garantir a igualdade de gênero e fomentar lideranças femininas em seus ambientes, as líderes citam:

– Criação de vagas afirmativas para mulheres: aumentar a presença feminina cria um espaço no qual as profissionais podem se sentir mais seguras;

– Mentorias com foco em diversidade: ações desse tipo fortalecem talentos, ajudam mulheres a se desenvolverem na empresa e auxiliam no combate a vieses machistas;

– Ampliação das lideranças femininas: além de permitir uma visão mais ampla nos conselhos, permite que as líderes identifiquem mulheres com potencial e as destaquem na companhia;

– Tolerância zero ao preconceito: o combate ao machismo no ambiente corporativo contribui para o desenvolvimento de mulheres na empresa e para a retenção de talentos;

– Transparência salarial: demonstra que a empresa está disposta a promover a igualdade.

Lizi Rodrigues ressalta que essas ações podem dar mais segurança às mulheres e favorecer que elas contribuam para o crescimento da empresa. “É preciso que a mulher tenha segurança de que as condições de crescimento e desenvolvimento são reais e que seu plano de carreira seja claro tanto para ela quanto para seus pares, com igualdade de gênero”, resume.

Conhecimento fortalece a carreira de mulheres

Para Lizi, a Refuturiza, como plataforma de estudo e profissionalização, apoia a carreira de mulheres, permitindo que elas aprimorem seus conhecimentos e encontrem novas oportunidades no mercado de trabalho.

“Estudo não é só diploma. É uma ferramenta de autonomia, e isso, para uma mulher, é algo ainda mais importante e especial”, resume Lizi. A gerente acredita que os cursos presentes na plataforma podem ajudar mulheres a mudar suas realidades profissionais e financeiras, possibilitando que alcancem seus objetivos.

“O conhecimento é, de fato, um dos elementos essenciais para uma mulher construir a confiança, a autoridade e a credibilidade necessárias neste mercado de trabalho competitivo”, diz Cintia. A diretora ainda afirma que a Refuturiza oferece cursos que possibilitam recolocação, promoção e mudança de área de atuação, com aulas voltadas à educação profissional e ao crescimento pessoal.

Sobre a Refuturiza

A Refuturiza é o ecossistema completo de educação e empregabilidade do Grupo TODOS Internacional. O hub de conhecimento possui conteúdo que atende a todas as necessidades da família, oferecendo uma gama de serviços que passa desde a educação infantil, com a plataforma educativa Kiddle Pass, até a gestão financeira doméstica, com o streaming +Cash, e a profissionalização, por meio de mais de 1.300 cursos com certificação nacional, ministrados de forma presencial e on-line.

Com mais de 272 mil talentos cadastrados, entre alunos e candidatos, a Refuturiza conecta profissionais a empresas por meio de orientação de carreira e testes comportamentais gratuitos, além de oferecer uma plataforma completa de recrutamento e soluções estratégicas para RHs, como o desenvolvimento de talentos e o fortalecimento da marca empregadora. Ao unir tecnologia, educação e empregabilidade, a Refuturiza transforma vidas.