Escritor Luiz Biajoni elenca seus filmes preferidos de 2024

O escritor Luiz Biajoni fez sua lista com dezenas de filmes preferidos de 2024.

Ele publicou a lista em seu blog

Abaixo a lista de Biajoni

Foi um ano tão estranho que meu filme preferido é um indiano.

Foi o ano dos filmes de terror, dava pra fazer uma lista só com eles.

Na verdade, vi mais filmes Noir para pesquisa do novo romance que filmes novos.

1 – Aavesham – esse filme indiano é puro cinema, fazia tempo que não me divertia na tela. Tudo funciona.

2 – Longlegs – esse já não é um filme perfeito, está longe disso, mas a atmosfera que o diretor consegue aqui é única. Fiquei mimetizado, gostei de verdade dessa merda.

3 – Thelma – outro filme divertido, da velhinha que cai num golpe e parte para a vingança. Cinema tem que servir para esse tipo de coisa.

4 – Juror #2 – o filme do Clint é muito bem construído, cinema clássico, calcado em outros clássicos de tribunal com uma lufada nova. É mesmo muito envolvente.

5 – Strange Darling – foi uma novidade, a montagem embaralhada que acrescenta camadas e promove as reviravoltas na história. Comecei a ver sem grandes expectativas e terminei com os olhos arregalados.

6 – Substance – acho que gosto desse por motivos diferentes do que li por aí, nas críticas. Gosto da ousadia do filme, de ser um gore experimental inserido no mainstream. Tem um pé no giallo, é cheio de referências, quase um filme para cinéfilos.

7 – Greatest Night in Pop – achei que fosse mais um doc de música que usa imagens antigas para entreter velhinhos como eu, mas é mais que isso: é mesmo o documento de uma época.

8 – Rebel Ridge – sou fã do Saulnier, não tem jeito, eu gosto dos filmes dele, como ele sempre tenta subverter as expectativas do espectador…

9 – Wicked Little Letters – as pequenas cartas obscenas que circulam pela cidade são cheias de palavrões – e é muito divertido ver esses palavrões no filme, que tem Olivia Colman e Jessie Buckley, com ótimo elenco de apoio. O melhor “baseado em fatos reais” do ano.

10 – Oddity – outro filme com ótimo clima; o filme do bonecão de madeira e da vidente cega. Confesso que tive uns arrepios nesse filme e foi um dos poucos que a marida aqui gostou de ter visto, apesar do gênero (ela não gosta de filmes de terror).