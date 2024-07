Espaço Gamer no Shopping Parkcity em Sumaré

Evento gratuito contará com diversos jogos eletrônicos, como Fliperama, Nintendo Switch e Playstation 5

O Dia dos Pais está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para celebrar a data. É o Espaço Gamer, uma nova atração gratuita e com diversas opções de jogos eletrônicos para conectar pais e filhos.

Localizado em frente à Praça de Alimentação, o Espaço Gamer vai funcionar de 1 a 4 de agosto, das 14h às 20h. O público poderá se divertir e competir em duplas com os tradicionais jogos de Fliperama, Nintendo Switch, Playstation 5 e óculos VR.

“Criamos um ambiente perfeito para que pais e filhos celebrem os momentos juntos de maneira divertida, animada e com toda a vibração que os jogos eletrônicos proporcionam”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A atração é recomendada para crianças a partir de 6 anos, que devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Para participar, basta chegar ao local do evento e se inscrever. As vagas são limitadas.

“O Espaço Gamer chega para reforçar as opções de entretenimento do Shopping ParkCity Sumaré, transformando os momentos de lazer em família em experiências afetivas inesquecíveis “, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO:

DIA DOS PAIS – ESPAÇO GAMER

Quando: de 1 a 4 de agosto.

Horário: das 14h às 20h.

Local: em frente à Praça de Alimentação.

Evento gratuito

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.