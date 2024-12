Espaços esportivos de Americana chegam a 93% de ocupação

O novo sistema de agendamento online para utilização dos espaços esportivos de Americana, lançado em junho deste ano pela Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes e de Comunicação e Tecnologia da Informação, fez a taxa de ocupação dos equipamentos chegar a até 93%. A ferramenta, denominada Hora Marcada, foi criada totalmente por servidores municipais e já era utilizada pela Secretaria de Fazenda desde 2021.

O sistema permite que os munícipes realizem agendamentos de horários nos seguintes espaços:

– Quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli (Centro Cívico)

– Praça de Esportes Silvio Rachid II, no Jardim da Paz

– Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga (ginásio e quadra de areia)

– Praça de Esportes Sebastião Barrera, no Nova Americana (ginásio e quadra de areia)

– Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito (ginásio e quadra de areia)

Desde o início do funcionamento, a ferramenta foi utilizada por mais de 400 pessoas. Entre as opções, a maior taxa de ocupação foi registrada na Praça de Esportes do Jardim da Paz, onde 93,4% dos horários disponibilizados foram agendados. O ginásio da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito, e as quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli, no Centro Cívico, também registraram altas taxas de utilização. Os dados compreendem o período de 3 de junho a 3 de dezembro (veja a lista ao final da matéria).

“O novo sistema de agendamento online é um marco na gestão dos nossos espaços esportivos, promovendo mais agilidade, transparência e eficiência no uso dos equipamentos pela população. Estamos muito satisfeitos com o resultado obtido em poucos meses, o que demonstra que os americanenses abraçaram a ideia e estão usufruindo ainda mais das nossas instalações. Nosso compromisso é continuar investindo em soluções que aproximem o esporte de todos”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O sistema está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), na aba de Serviços, no item Hora Marcada, ou através do link agendamento.americana.sp.gov.br, e pode ser acessado em computadores e dispositivos móveis. O agendamento prévio é obrigatório para a utilização das quadras, sendo possível incluir um equipamento por agendamento e por dia.

O procedimento deve ser realizado no mesmo dia em que o interessado pretende utilizar o espaço. As vagas são disponibilizadas diariamente, às 8h, pela Secretaria de Esportes. Para agendar, o munícipe deve informar nome, CPF, e-mail e número de telefone, selecionar o equipamento desejado e, em seguida, escolher o horário para utilização.

A ferramenta permite também que o usuário consulte os agendamentos realizados, tenha acesso ao comprovante e, caso não seja possível comparecer no horário marcado, cancele o agendamento.

“Nosso prefeito Chico Sardelli sempre pede que a Prefeitura seja um órgão facilitador para a população, e a criação desse sistema vem ao encontro desse objetivo. Tudo isso é fruto de um trabalho conjunto para modernizar os serviços municipais e tornar mais prático o dia a dia dos cidadãos. A ferramenta foi desenvolvida totalmente pelos nossos próprios servidores, e os resultados mostram que ela cumpriu com sua finalidade de atrair ainda mais frequentadores aos nossos espaços públicos”, destacou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer à sede da pasta, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Taxa de ocupação por espaços esportivos (3 de junho a 3 de dezembro de 2024):

1. Praça de Esportes do Jardim da Paz: 93,47%

2. Ginásio da Praça de Esportes do São Vito: 91,75%

3. Quadra de tênis 5 (Centro Cívico): 90,43%

4. Quadra de tênis 4 (Centro Cívico): 89,41%

5. Quadra de tênis 3 (Centro Cívico): 87,78%

6. Ginásio da Praça de Esportes do Nova Americana: 73,83%

7. Quadra de Areia do Nova Americana: 72,78%

8. Quadra de Areia do São Vito: 62,07%

Devido às obras de reforma, o ginásio e a quadra de areia da Praça de Esportes do Jardim Ipiranga não foram utilizados durante esse período.