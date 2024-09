Espetáculo infantil faz tour em Santa Bárbara

O espetáculo Histórias de Montar – Qual seu vaso? É a primeira grande produção da Casa Dois João e está conquistando corações em Santa Bárbara D’Oeste!

Inspirada na obra literária de João Marcelo Hansser, a peça conta as aventuras de Miguel, um garoto de 6 anos que está mudando de ciclo escolar e, junto de sua mãe, ele se depara com novas descobertas sobre a vida. Essa aventura empolgante e envolvente já passou por locais icônicos como o Parque Taene, CEU das Artes e diversas escolas públicas, além de outras cidades do interior paulista.



O espetáculo, com direção e atuação do talentoso Jotapê Antunes, conta com a atuação vibrante da atriz e arte-educadora Marcela Isler. Com toda certeza o espetáculo é uma experiência encantadora para todas as idades! Com uma abordagem lúdica e visualmente deslumbrante, Histórias de Montar – Qual seu vaso? mergulha o público em reflexões sobre as lições que a vida nos dá desde as primeiras mudanças escolares, convidando a todos a participar dessa jornada criativa e transformadora de mãe e filho.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Essa produção chega às escolas da rede municipal de Santa Bárbara D’Oeste, levando arte e cultura de forma totalmente gratuita! Serão 4 apresentações em áreas de vulnerabilidade social, impactando diretamente diversas crianças e distribuindo materiais educativos que incentivam a leitura. Além disso, o projeto inclui uma oficina de jogos teatrais para despertar a curiosidade e a criatividade dos pequenos.

Este projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e Casa Dois João.

Mais informações sobre o espetáculo

Contato:João Marcelo Hansser (19)99601-7169

Redes sociais:@casadoisjoao

Datas e locais das apresentações: Acompanhe nossas redes sociais para mais informações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP