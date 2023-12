As estradas paulistas estão com trânsito bom este sábado

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo às 17h deste sábado (30).

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa mais de 40% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

