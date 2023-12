Dieta do DNA: Comer de acordo com o seu perfil genético ajuda a emagrecer?

A genética tem sido cada vez mais explorada para diversos fins, seja para a saúde, beleza ou prevenção de doenças, os testes genéticos são importantes ferramentas de análise do DNA e de todos os seus impactos nas nossas vidas. No entanto, eles, agora, podem ser usados para muito mais que isso, como, por exemplo, para a realização de dietas.

As dietas podem ser usadas para emagrecer, para melhorar a nutrição, equilibrar o metabolismo, entre outros objetivos, mas para evitar que elas saiam do controle e se tornem superrestritivas, o que pode prejudicar a saúde, elas devem ser realizadas com o acompanhamento profissional e é aí que entram os testes genéticos.

Genética para dietas: O futuro da alimentação saudável?

Um estudo recente, publicado na revista científica “Contribuciones a Las Ciencias Sociales”, da plataforma sucupira, e realizado pela especialista em nutrologia Dra. Patrícia Rosany, em parceria com a pós-graduada em ciências da obesidade, Dra. Lorena Lemes, Pós PhD em neurociências e membro da Royal Society of Biology no Reino Unido, Dr. Fabiano de Abreu Agrela e o especialista em tratamentos com células tronco, Dr. Luiz Felipe Carvalho, analisou o uso de testes genéticos para dietas.

“A nutrigenômica e a nutrigenética são campos complementares que exploram a interação entre dieta e genes, visando otimizar a saúde por meio da personalização da alimentação. Essas abordagens oferecem insights sobre a complexa relação entre nutrientes, variações genéticas e o funcionamento do organismo“, afirma o estudo.

Dieta do DNA

A dieta do DNA, também analisada no estudo, é feita com base na análise dos testes genéticos do indivíduo, ajudando a melhorar a absorção de nutrientes e reduzir o risco de doenças. A dieta é considerada mais personalizada pois leva em conta a resposta de cada organismo a determinados nutrientes.

“A dieta do DNA tem como base a análise de variantes genéticas relacionadas ao metabolismo de nutrientes, saciedade, processamento de gorduras e outros fatores que influenciam a nutrição. […] Apesar de ser uma ciência emergente que requer mais pesquisas, sua aplicação prática será cada vez mais essencial no futuro“, destaca o estudo sobre a dieta do DNA.

Sobre Dr. Fabiano de Abreu Agrela

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues MRSB é Pós PhD em Neurociências eleito membro da Sigma Xi, membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos , membro da Royal Society of Biology no Reino Unido e da APA – American Philosophical Association também nos Estados Unidos.

