Estudante de Direito lança “21 dias contra a intolerância religiosa”

Após SB24horas- Atenta à crescente intolerância religiosa no Brasil, a estudante de Direito Isabela Gouveia, membro da Associação Cultural Maria Carolina de Jesus, do Coletivo de Mulheres Negras e da Primeira Igreja Batista de Americana (PIBA), idealizou o projeto “21 Dias em Combate à Intolerância Religiosa”. O objetivo é promover a reflexão, o respeito e a convivência pacífica entre as diferentes crenças religiosas que formam o Brasil.

O projeto entrevistou 21 lideranças religiosas, que no dia a dia são advogados, pastores, reverendos, terapeutas, professores, estudiosos e outros profissionais de destaque, representando crenças como as religiões de matriz africana, espiritismo, metodismo, batistas, presbiterianismo, budismo, catolicismo e esoterismo.

Fala a estudante

“Este projeto foi pensado para mostrar que a diversidade religiosa é uma riqueza cultural do nosso país. Precisamos aprender a respeitar o outro em sua fé e combater qualquer tipo de intolerância que fragilize a harmonia social”, afirmou Isabela Gouveia, uma das idealizadoras do projeto.

O “21 Dias em Combate à Intolerância Religiosa” teve um impacto significativo nas redes sociais e na comunidade em geral, consolidando-se como uma importante iniciativa de conscientização e fortalecimento do diálogo inter-religioso na região.

Mais notícias da cidade e região

“E isso só prova o quanto é necessário cada vez mais fomentar um diálogo empático e educativo sobre a importância da liberdade religiosa, promovendo a conscientização e o combate ao preconceito. Mais do que um espaço de troca, as entrevistas ressaltaram a necessidade de respeito mútuo e da valorização da pluralidade religiosa como um pilar fundamental da convivência em sociedade”, afirmou Isabela Gouveia.

O registro de denúncias feitas ao Disque 100 cresceu, sobretudo após 2021, um ano depois do início da pandemia de Covid-19. Também aumentaram as violações, que são os diversos tipos de violência relatados.

Em 2018, foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%. Já o número de violações passou, no mesmo período, de 624 para 2.124, um aumento de 240,3%.

Entre 2022 e 2023, o aumento das denúncias foi de 64,5% e o de violações, de 80,7%.

Além de sensibilizar o público sobre a necessidade de combater a intolerância religiosa, o projeto reafirmou o direito constitucional à liberdade de crença e destacou a relevância do diálogo inter-religioso para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa no Brasil.

O Projeto “21 Dias em Combate à Intolerância Religiosa” é apresentado por Alex Andrade e Isabela Gouveia, teve o apoio técnico e artístico de Thais Fernandes (webdom.comunicação), apoios da Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus, Rádio webdom.com, consultoria jurídica do advogado Dr. Ulisses Meneguim e direção geral da jornalista Fátima Franco e Isabela Gouveia.

Serviços:

O projeto “21 Dias em Combate à Intolerância Religiosa” pode ser acessado pelas seguintes plataformas digitais:

• YouTube: http://www.youtube.com/@Mulher.Upelas

• Instagram: @cmj.sbo

Dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa – Por um Brasil mais tolerante e respeitoso!

Contato:

Isabela Gouveia – 19 9 9116 5950

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP