Estudante quer receber pensão de padre após 1 ano de namoro

A defesa do estudante quer que o padre pague pensão alimentícia a Fernando até que ele tenha condições de se sustentar. No momento, o estudante está desempregado.

O valor do pagamento solicitado é de um salário mínimo. Os advogados de Fernando Gomes, 25, afirmam que ele e o padre Samuel Detomi, 32, viveram um relacionamento amoroso entre janeiro de 2023 e março deste ano.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Convidada pelo Superpop (RedeTV!) para falar sobre o assunto, a criadora de conteúdo disse para Luciana Gimenez que tudo começou depois que ela contratou um “marido de aluguel” para fazer um serviço em seu apartamento.

“Contratei esse cara para fazer um serviço no meu apartamento e ele passou a me perseguir e a me observar. Foram dois anos sem paz, vivia angustiada e com medo. Ele era obcecado por mim, eu me sentia ameaçada o tempo inteiro”, contou ela.

Assim como foi retratado na série da Netflix, Clara passou a receber mensagens diariamente e começou a perceber que estava sempre sendo vigiada por seu perseguidor.

“Parecia um filme de terror. Ele me mandava tantas mensagens que eu não conseguia mais usar o celular. E não adiantava bloquear o número que ele usava outro. Depois disso, ele começou a ligar e falar coisas como se tivéssemos um relacionamento. Era algo realmente doentio”, conta.

A influencer explicou que o homem era tão obcecado que “aparecia nos locais” em que ela estava. O stalker chegou a conseguir um emprego no prédio onde ela morava. Clara então resolveu procurar a polícia.

“Ele ficava me observando durante as caminhadas na rua e também nas minhas redes sociais. Uma vez fiz uma postagem ao vivo em um restaurante e ele apareceu lá algum tempo depois. Fiquei morrendo de medo”, lembra.