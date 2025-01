Estudantes com boa leitura e compreensão de textos passa de 74% para 81% em Americana

A rede municipal de Americana possui 81% dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental considerados “leitor iniciante” e “leitor fluente”, de acordo com os índices mensurados pela Avaliação de Fluência Leitora em 2024. Em um ano, houve crescimento de 7% no total de estudantes com bons índices, que era de 74% no fim de 2023.

Foram avaliados 797 dos 815 estudantes da faixa etária matriculados nas escolas da rede municipal de Educação. Os testes, aplicados entre 18 de novembro e 6 de dezembro do ano passado, analisaram o desempenho individual na leitura e compreensão de textos escritos com o objetivo de identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização.

“Estou muito feliz com os resultados positivos obtidos por nossos alunos, especialmente com a evolução neste último ano. Este crescimento demonstra o bom aproveitamento de nossas crianças e a dedicação do quadro de educadores da rede”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

São considerados leitores fluentes os estudantes capazes de ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

O vice-prefeito Odir Demarchi também comemorou os novos índices. “Nossa rede municipal de Educação está de parabéns. Os dados comprovam o bom trabalho dos profissionais e demonstram que, com esforço e dedicação, sempre é possível ir mais longe”, disse.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, lembrou da adesão do município ao Programa Alfabetiza Juntos, em março do ano passado. Na ocasião, o prefeito Chico Sardelli recebeu o Prêmio Município Destaque na Alfabetização, concedido com base nos dados da Fluência Leitora de 2023.

“A avaliação estadual confirma que a Educação de Americana está no caminho certo. Sob a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi e com a adoção do Sistema Integrado de Ensino, avançamos nos índices positivos e reduzimos o percentual de estudantes que ainda apresentam dificuldade na leitura”, explicou Ghizini.

