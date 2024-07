Ex-bbb Paulo André se machuca e americanense Felipe Bardi vence prova de atletismo

O homem mais rápido do país, recordista nacional dos 100m livres, o americanense Felipe Bardi venceu na última quinta-feira o Troféu Brasil de Atletismo, maior competição nacional da categoria.

Ele estava em 2º e disputava o primeiro lugar com o atleta Paulo André (ex-bbb), que se lesionou na metade da prova, caiu e viu a taça ir para as mãos do americanense, que atingiu os 100 metros em 10,05s.

Em 2023, Bardi completou essa prova com 9,96s e desde então é o velocista recordista e mais rápido do país.

Felipe Bardi será um dos 16 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no próximo dia 26.