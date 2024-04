Ex-Feiticeira Joana Prado aparece pregando em igreja

Conhecida pela personagem Feiticeira, do programa H, de Luciano Huck,

e estrela de uma das revistas Playboy mais vendidas da história, a ex-dançarina Joana Prado pregou em uma igreja evangélica na cidade de Miami, nos EUA. Ela disse, durante a pregação, que a fé a colocou de volta na sociedade e a salvou.

“Ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. Mas a fé dela era tão grande, que ela foi no meio da multidão. E ela sabia que só em encostar nas vestes de Jesus, ela ia ser curada”, começa Joana.

Ela prossegue na pregação da passagem bíblica sobre “A Mulher do Fluxo de Sangue”. “Quando ela encosta nas vestes de Jesus, além de ser curada, ela se torna filha. Ela se torna filha. Ela era mulher impura. A fé dela fez com que ele se tornasse filha de Deus”.

Deborah Albuquerque, de 39 anos, sempre esteve na televisão, já foi repórter do programa Legendários,

é atriz com pós em cinema, atualmente é apresentadora e também empresária. Uma das curiosidade não tão faladas é que Deborah é formada em Comunicação Social, mais especificamente em Jornalismo e Publicidade e Propaganda com especialização em Marketing e ela possui também um programa, porém no momento está de férias.

Casada desde 2014 com o médico Bruno Salomão, começaram a morar juntos em 2012, fruto desse casamento é a Bella, de 8 anos. Já participou do reality show “Power Couple Brasil” juntamente com o seu marido em 2021, onde foram vice-campeões e também integrou o elenco de “A Fazenda 14”, no ano de 2022, ambos na Record TV.

Em conversa com a apresentadora, questionamos ela sobre seu lado empreendedor. A ideia de abrir sua primeira clínica surgiu com a junção de profissões, dela que é publicitária e o Bruno que é médico. Com essa junção fundaram a “Hominem Clinic”, clínica especializada em saúde sexual masculina, e que atualmente possui 11 unidades.

“Temos a visão de sermos a maior clínica de saúde sexual masculina do Brasil, e ao mesmo tempo estamos iniciando o Instituto Emagrece Mais, com serviços de nutrologia, cirurgia plástica masculina e feminina, preenchimento de bumbum, tratamento de celulites com subcisão, implantes hormonais. E a clínica 100 Fios de transplante capilar, sobrancelha e barba. Este ano o serviço de atenção masculina vai ser completo, com cirurgias de fimose, vasectomia e reversão de vasectomia e a cirurgia para aumento peniano.” completou ela.

Questionada também sobre a possibilidade de expandir ainda mais suas clínicas, ela comentou que já possui algumas franquias nas clínicas relacionadas à saúde masculina, mas o planejamento futuro será para abrir sociedades ou parcerias. “Não trabalhamos mais com franquias e temos o objetivo de chegar a Portugal, faremos uma viagem no mês julho, para fazermos um estudo sobre isso.”

E para finalizar questionamos sobre qual é o fator mais importante para o sucesso dessas 11 clínicas: “Trabalhar com seriedade, resolvendo as dores e sonhos dos nossos clientes, estudando e aprimorando a nossa gestão para sempre oferecer o melhor serviço a quem nos procura.” completou ela.

