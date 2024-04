‘Feira do roubo’ em Americana terminou com 3 pessoas presas

e R$ 40 mil em material levado de lojas recuperados após ação da Gama em Americana.

A Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal de Americana (Gama), auxiliou na solução de mais um crime, neste domingo (31), graças à vigilância 24 horas das entradas e saídas e pontos estratégicos do município.

Um veículo Ford Ka branco utilizado para efetuar furtos a pelo menos três estabelecimentos comerciais foi identificado pelo sistema, o que resultou na detenção de três pessoas na Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim.

Foi apreendida pela Gama grande quantidade de produtos furtados, entre roupas e calçados, avaliados em R$ 40.340.00, além das ferramentas utilizadas no crime. Três celulares também foram apreendidos.

“A Muralha Digital é a ferramenta mais importante na prevenção e no combate à criminalidade. Quando ela não antecipa uma possível atividade criminosa, fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da GAMA, Marco Aurelio da Silva.

Em janeiro deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões na compra de novos equipamentos. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras de videomonitoramento que ajudarão as forças de segurança na identificação de suspeitos e na solução de crimes. Desse total, 123 já estão em funcionamento e outras 103 estão em fase de instalação.

