Ex-gordinha leva 3 prêmios em estreia no fisiculturismo

Acostumada a chamar a atenção por conta do corpo sarado, a empresária e influencer fitness Eliane Jardim começou com o pé direito no fisiculturismo.

Ex-gordinha, ela chegou a pesar 85kg e teve que lidar com bullying. Hoje, a atleta ostenta 60kg em 1,65m de altura.



Após um ano intenso de preparação, ela foi a campeã na categoria Wellness no NPC Musclecontest Fitpira, evento importante da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness).

“O coach me orientou a usar uma técnica já bem conhecida no mundo do fisiculturismo que ajuda a ‘marcar o corpo’, mas é difícil e não recomendo que se faça sem orientação. Tomei 10 litros de água na semana do campeonato. Um dia antes, tomei apenas 1,5 litro, me acabei de comer. Foi pouca água e muita pizza, salgadinho e chocolate. Não tomei mais nada de água até a competição no outro dia. É um esforço grande, e realmente não é para qualquer um”.

A combinação de foco, determinação e estratégia deu tão certo que Eliane deixou a competição com três estatuetas na mala, tudo com ajuda do coach Jhonny Holbest. “A estratégia foi tão boa que eu ganhei três prêmios; saí de lá como a grande campeã na categoria estreante, que foi muito concorrida, fui a vice-campeã na master e também na open”, comemora.

Leia + Sobre todos os Esportes

A atleta agora que aproveitar o físico impecável para competir em novos campeonatos, inclusive no exterior. Sem tempo para descanso, ela pretende fazer alguns ajustes para exibir “sua melhor versão” no palco do Musclecontest Masters Brasil, que acontece neste fim de semana em Campinas, no interior de São Paulo.

“Já comecei a minha próxima preparação, quero aproveitar o meu físico. Vamos fazer alguns ajustes porque quero estar ainda melhor. É um grande campeonato e quero mostrar minha melhor versão. Também estou pronta para representar o Brasil lá fora, quero focar na carreira internacional”, completa.

Fotos: Divulgação

Flora Favaretto, influencer perseguida por conteúdos sensuais, posa nua para revista: “quero ver reclamarem” A hot influencer Flora Favoretto, de 22 anos, é a estrela da nova edição da revista SpicyFire, a “nova Playboy” no Brasil. A criadora de conteúdo virou notícia após denunciar que estava “sofrendo perseguição” no prédio onde mora depois que alguns vizinhos descobriram que ela tem páginas no OnlyFans e no Privacy. Ela também sofreu retaliação no condomínio do namorado no Guarujá, litoral de São Paulo. Após a história viralizar nas redes sociais, Flora foi parar nos telejornais, ganhou notoriedade e uma das novidades que aconteceu em sua vida foi o convite para posar pelada. “Nem acreditei quando recebi o convite, é um divisor de águas para mim. Depois de tanto preconceito, é um reconhecimento e tanto. É um trabalho que todo mundo pensa que é fácil, mas exige muita dedicação. Estou na mesma revista que tirou a roupa de Fani Pacheco e da Ariadna, ex-BBB, só está melhorando”, comemora. Além do convite para sair pelada na revista, Flora também passou a ser sondada por emissoras de TV. Em breve, ela estreia no The Noite, talk show comandado por Danilo Gentili, em um quadro de humor, ao lado de Murilo Couto. “Tem muita coisa boa acontecendo e estrear já em um programa que todo mundo gosta é um privilégio. Deu um frio na barriga, mas depois engrenou e foi muito bom. É um quadro de humor com uma forte pitada de sensualidade. Com certeza o público vai amar”, garante. “Vai rolar reality show e Carnaval também. Fiz do limão uma limonada”, adianta. Com um faturamento mensal de R$ 50 mil nas plataformas adultas, Flora contou que caprichou no ensaio para atrair mais fãs pagantes para suas plataformas adultas. “Quem me conhece sabe que eu gosto de ser exibicionista. Escolhi uma roupa transparente para a festa da revista, imagina só o que eu aprontei nas fotos oficiais. O ensaio ficou perfeito, me entreguei por completo, é uma surpresa bem íntima e especial. Vai agradar até quem já assina meus conteúdos. Quem ainda não assina, com certeza vai querer assinar”. Fotos: Rodrigo Rodrigues de Castro / Divulgação

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP