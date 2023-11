Americana conquista 200 moradias junto ao Governo Federal

Americana conquistou 200 novas moradias no Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos. O empreendimento habitacional foi um dos pleitos apresentados pelo prefeito Chico Sardelli ao governo durante viagem a Brasília realizada em setembro.

A aprovação do empreendimento habitacional (moradias) – que será construído em área do bairro Nielsen Ville – foi publicada em portaria do Ministério das Cidades nesta semana.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a conquista, que contemplará as famílias cadastradas no programa habitacional do município. “A nossa busca para trazer investimentos para a população de Americana é constante e o trabalho realizado junto aos órgãos estaduais e federais estão dando resultados positivos. Agradeço o empenho do secretário de Habitação Luiz Cezaretto, e agradeço ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, por acolherem esse pedido de Americana”, disse Chico.

“É uma alegria muito grande poder fazer parte desta conquista para Americana e proporcionar moradias para as famílias que estão aguardando há muito tempo sua casa própria. A união de esforços das secretarias municipais e a interlocução junto ao Governo Federal faz toda a diferença para colhermos os frutos deste trabalho”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, falou sobre o projeto habitacional que será construído na cidade, denominado Residencial Americana I.

“Serão 200 unidades na região do Nielsen Ville, um bairro que já possui uma boa infraestrutura e é dotado de equipamentos públicos, como escolas e posto de saúde, para que as famílias possam ser atendidas. Junto ao prefeito Chico Sardelli, fomos buscar este investimento em Brasília, com o ministro Alexandre Padilha, e agora seguiremos com os trâmites necessários para que possamos iniciar este empreendimento o mais breve possível”, explicou Cezaretto.

EMPREENDIMENTO

Para a construção dos apartamentos, a Prefeitura irá doar a área de 16.568,93 mil metros quadrados, localizada na Rua das Maravilhas, no bairro Nielsen Ville. Os recursos serão viabilizados pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Serão beneficiadas famílias com renda na faixa 1, de até dois salários mínimos, cadastradas nos programas habitacionais da Prefeitura. Cada imóvel terá o custo de R$150 mil, recebendo em sua maioria subsídio do Governo Federal.

As próximas etapas para a concretização do empreendimento serão a ratificação do convênio junto à CEF, doação do terreno ao FAR, via projeto de lei e abertura de licitação para a contratação da empresa responsável pela obra.

As famílias interessadas em participar dos programas habitacionais do município podem se inscrever no cadastro habitacional, na página da Prefeitura www.americana.sp.gov.br e as famílias já cadastradas devem manter atualizados seus cadastros.

LEIA TAMBÉM: Professor de Americana é selecionado como Google Champions

ARTICULAÇÃO

No dia 27 de setembro, o prefeito Chico Sardelli esteve em Brasília em busca de recursos e programas federais para Americana, quando foi protocolado ofício solicitando a inclusão de Americana no programa Minha Casa, Minha Vida, com a destinação de 200 moradias.

Na ocasião, o prefeito esteve com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, com o senador Rogério Carvalho, com a deputada federal Renata Abreu e com o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues. Os secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, também participaram dos encontros.