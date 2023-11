Servidores públicos de Santa Bárbara poderão se associar ao SESI

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou convênio com o SESI para que servidores públicos municipais possam se associar ao Centro de Atividades (CAT) de Santa Bárbara d’Oeste nos mesmos moldes dos industriários. O ato foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a presença do diretor do Centro de Atividades “Américo Emílio Romi”, Pedro Luiz Caliari, além de representantes do SESI e secretários municipais.

Os servidores terão à disposição dois planos, o Básico – que dá acesso às estruturas como piscina, área de lazer e quadras poliesportivas – e o Total – que dá acesso às estruturas citadas anteriormente e também à academia de musculação, aulas coletivas e aulas de modalidades especiais. As mensalidades variam entre R$ 48,00 (Individual Básico), R$ 95,00 (Familiar Básico), R$ 125,00 (Individual Total) e R$ 165,00 (Familiar Total).

“O SESI de Santa Bárbara d’Oeste tem uma estrutura fantástica, já utilizada pelo Município em programas e ações executadas pela Secretaria de Esportes, por exemplo. Agora ampliamos ainda mais esta relação, proporcionando a todos os servidores públicos o uso dos equipamentos do SESI em um preço muito acessível. Agradeço toda equipe do SESI por abrir as portas ao Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Administração, por meio do Departamento Pessoal, ou diretamente na secretaria do SESI Santa Bárbara (Avenida Mário Dedini, 216, Vila Diva).

Mais notícias da cidade e região