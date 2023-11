Veja o cronograma das Cantatas natalinas no Tivoli Shopping

O clima natalino se intensifica no Tivoli Shopping e promete encantar ainda mais os visitantes. As cantatas de Natal começam nesta quinta-feira, dia 23, com músicas que vão levar muita emoção ao público. As apresentações são gratuitas e ocorrem na Praça de Alimentação do empreendimento.

Em parceria com escolas e instituições de Santa Bárbara d’Oeste, o repertório é composto por músicas sacras e clássicas. Confira a programação completa:

23 de novembro – 20h – Coral Louvor

06 de dezembro – 19h – Casa da Criança

06 de dezembro – 20h – Orquestra Filarmônica

13 de dezembro – 20h – Colégio Único Cristão

14 de dezembro – 20h – Coral Infantil Luz e Vida

15 de dezembro – 19h30 – Colégio Ethos

“Todo final de ano, o Tivoli Shopping realiza as cantatas natalinas para alegrar ainda mais os consumidores. Além disso, as outras ações, como as Paradas de Natal, o Papai Noel e a campanha ‘O grande Natal Tivoli Shopping’ formam uma programação especial e pensada com muito carinho”, explica a coordenadora de Marketing, Paula Funichello.

Papai Noel e Paradas de Natal

Além das cantatas natalinas, quem for ao Tivoli Shopping também poderá aproveitar a presença do Papai Noel para receber seus pedidos e tirar fotos, de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h, em frente ao Restaurante Coco Bambu. O espaço do Papai Noel ainda conta com um ‘troninho pet’, para as famílias registrarem o momento especial ao lado de seus animais.

A programação também possui cinco Paradas de Natal, com apresentações de personagens temáticos pelos corredores do Tivoli Shopping. As Paradas de Natal ocorrem no dia 25 de novembro, 02, 09 e 16 de dezembro, entre as 16h e 17h.

Campanha ‘O grande Natal Tivoli Shopping’

Até o dia 02 de janeiro, os visitantes que realizarem compras no empreendimento poderão concorrer a 1 kit com vários prêmios, através da campanha ‘O grande Natal Tivoli Shopping’. A cada R$300 em compras, o consumidor ganhará um panetone (limitado a 1 unidade por CPF) e um cupom da sorte para concorrer a um kit de produtos com: 1 Frigobar Brastemp, 1 Adega Climatizada, 1 TV Samsung 75″, 1 JBL Xtreme 3 à prova d’água, 1 iPhone 14 Plus 128GB com carregador, 1 Apple Watch Ultra PGS, 1 Power bank iPlace e 1 Apple AirPods.

Os cupons devem ser cadastrados diretamente no site https://promocao.tivolishopping.com.br/ ou no totem de autoatendimento, ao lado da Loja Hering. O sorteio acontece no dia 06 de janeiro de 2024.

SERVIÇO:

Cantatas Natalinas

Quando: 23 de novembro, 06, 13, 14 e 15 de dezembro

Horário: todas às 20h, exceto: Casa da Criança, às 19h, e Colégio Ethos, às 19h30

Papai Noel

Quando: De terça a domingo

Horário: das 14h às 21h (intervalo entre 17h e 18h)

Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu

Paradas de Natal

Quando: 18 e 25 de novembro, 02, 09 e 16 de dezembro

Horário: Entre 16h e 19h

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

