Professor de Americana é selecionado como Google Champions

O professor Giuliano Coan, morador de Americana, foi um dos 104 selecionados do Brasil para participar do Google Champions Symposium. O evento aconteceu de 18 a 20 de outubro em São Paulo, já teve edições em Cingapura e Estados Unidos e os próximos serão em Dublin, Sydney e Tóquio.

Giuliano é empreendedor e consultor em Educação, atua na área há mais de 25 anos como coordenador de marketing de instituição de ensino superior, professor universitário e consultor. Em 2008 começou sua jornada com programas de certificação do Google, como Google Educador Nível 1 e Nível 2 e Google Trainer, que foi um dos requisitos para que fosse escolhido para o evento. Atualmente é líder do Grupo de Educadores Google – Americana e mentor LATAM GEG – Grupo de Educadores Google.

“Foi um privilégio ser um dos 104 escolhidos entre os mais de 500 educadores do Brasil que têm as certificações. Se conectar com outros educadores que também falam e pesquisam sobre educação e tecnologia foi uma experiência incrível”, enfatizou.

Foram três dias de imersão e conexão com outros profissionais certificados e entre os tópicos apresentados houve a abordagem no desenvolvimento de marcas pessoais, liderança, gestão e tecnologia educacional, além de conhecer antecipadamente os lançamentos do Google. “Estar na sede de uma das maiores empresas do mundo é inspirador para criar soluções inovadoras para desafios na educação e na sociedade”, comentou Coan.

Giuliano também será um dos palestrantes do 10º Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia que acontece na Câmara Municipal de Americana no dia 30 de novembro que terá o tema Inteligência Artificial para os negócios.

