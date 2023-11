A campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar o público masculino em relação à importância do cuidado com a saúde, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O enfoque é mostrar a relevância da realização de exames de rotina e de não negligenciar sintomas que possam indicar possíveis problemas.

“Mesmo sendo muito importantes principalmente para o diagnóstico precoce e aumento das chances de tratamentos mais eficazes, o acompanhamento médico e a realização de exames não se limitam apenas à prevenção de doenças. Ambos estão relacionados à qualidade de vida e à saúde em geral, auxiliando no bem-estar”, lembra Mayara Stankevicius, nutricionista da Vitamine-se , marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade para oferecer nutrição personalizada para cada pessoa.

Pensando no bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos homens, em diversas fases, alguns suplementos e vitaminas também se tornam fundamentais e podem ajudar nessa tarefa. São eles:

– Ômega 3: traz benefícios para a saúde cardiovascular, cerebral e tem grande potencial anti-inflamatório;

– Vitamina B12: importante para o sistema nervoso, está relacionada com a produção de glóbulos vermelhos;

– Zinco: inibe o crescimento das células e do tecido prostático, sendo interessante para a saúde da próstata. Tem grande importância na função imunológica;

– Vitamina D: além de ser importante para os ossos, auxilia no sistema imunológico e na função muscular;

– Magnésio: possui grandes propriedades anti-inflamatórias, ajudando na saúde óssea e nas funções muscular e nervosa;

– Coenzima Q10: possui grande potencial de auxílio na geração de energia pelas células, além de propriedades antioxidantes. A sua produção diminui com a idade.

Muito falado, principalmente durante o Novembro Azul, o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Os sintomas dificilmente aparecem na fase inicial, porém podem ser percebidos como dores ósseas, dor ou vontade frequente de urinar, presença de sangue na urina/sêmen. Fatores genéticos, presença de câncer de próstata na família, e obesidade também são fatores de risco que precisam ser levados em consideração.

“Além de manter um estilo de vida saudável, é importante que os homens estejam atentos à adoção de bons hábitos alimentares, uma alimentação rica em antioxidantes, frutas, vegetais, consumo hídrico adequado, prática frequente de atividades físicas, evitar bebidas alcoólicas e não fumar. A realização de exames de rotina e acompanhamento médico também se faz necessária, pois são hábitos que estão relacionados à prevenção e à detecção precoce de diversas doenças, incluindo o câncer de próstata”, finaliza Mayara.

Sobre a Vitamine-se

A Vitamine-se é uma marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade para oferecer uma nutrição personalizada para cada pessoa, com base em seus objetivos, necessidades e estilo de vida.A startup está em ampla expansão e já conta com diversos investidores. O portfólio de produtos da Vitamine-se está disponível no e-commerce da marca e em mais de quatro mil pontos de venda, como as maiores redes de farmácia do Brasil, canais alimentares e outros. A empresa desenvolve um Quiz em parceria com nutricionistas, com perguntas fundamentais sobre você e seu dia a dia. Ao final, recomenda um pack personalizado com os melhores nutrientes. Quando sua suplementação está diretamente alinhada aos seus objetivos, os resultados são ainda melhores.

