Defesa Civil alerta para chuvas intensas de quinta a sábado

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), emitiu alerta para fortes chuvas que atingirão o estado de SP, com validade entre quinta-feira (23) e sábado (25). A passagem de uma frente fria criará condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h.

Já para as condições de chuvas, na Região Metropolitana de São Paulo, os acumulados devem ser de 125mm. Em Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 70mm. Em Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Itapeva, Vale do Ribeira, 100mm. Nas regiões de Marília, Presidente Prudente, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, 110mm. Na Baixada Santista, 120mm. Campinas e Sorocaba, 170mm. E para o Litoral Norte são esperados 175mm.

Os moradores destas regiões devem permanecer atentos às recomendações da Defesa Civil. Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto.

As pessoas que moram em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.

Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas. Busque sempre os canais oficiais da Defesa Civil por meio do @defesacivilsp e, agora, também pelo canal do WhatsApp, por meio do link https://whatsapp.com/channel/0029Va82eMo2f3EKUyTC6822.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a aproximação de uma frente fria reforça a instabilidade e potencializa a ocorrência de tempestades severas na quinta. As chuvas mais volumosas são esperadas a partir do final da tarde e podem se estender até a madrugada de sexta.

De acordo com o órgão, a partir da noite de sexta-feira a paasagem da frente fria deve provocar queda nos termômetros, com mínimas de entre 16°C e 18°C.

