Finais do amador prometem agitar Sumaré domingo

Chegaram as finais- Os times Unidos da Vila Picerno e Esporte Clube Bom Retiro disputam

o título de campeão da edição deste ano do Campeonato Amador de Futebol de Sumaré – 1ª edição neste domingo, dia 26, às 10h10, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Vila Yolanda Costa e Silva, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Na mesma ocasião, haverá a final da 2ª divisão do campeonato, disputado por Parceiros FC e CA Guarani, às 8h10.



O encerramento do Campeonato Amador de Sumaré acontece depois de meses de torneio, que teve abertura em julho, em celebração ao aniversário de 155 anos da cidade.

O evento reuniu 20 times sumareenses, divididos em grupos A e B em cada divisão. As oito melhores de cada chave passaram para as oitavas de final e posteriores classificações e as duas com menor pontuação foram rebaixadas. O torneio contou com 105 jogos em cada divisão. Na 1ª, foram 578 atletas participantes; na 2ª, 565 jogadores.

“O Campeonato Amador de Sumaré é uma das competições mais tradicionais e disputadas da região. Trabalhamos para ofertar uma estrutura adequada aos nossos jogadores, além de incentivar o esporte na cidade. Boa sorte aos clubes, todos já são ganhadores por percorrerem todo o campeonato e chegarem até aqui. Convidamos nossos moradores para prestigiarem a final e torcerem muito!,”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

As informações sobre os Campeonato Amador de Sumaré e demais torneios realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer podem ser consultadas pelo aplicativo Copa Fácil, disponível para Android e iOS, ou pelo site www.copafacil.com.