Sumaré recebe recursos do deputado Dirceu Dalben

O prefeito Luiz Dalben recebeu uma excelente notícia para Sumaré:

a Prefeitura foi contemplada com emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben, para investimentos nas áreas da saúde, esporte e lazer, além da continuidade do Programa de Recape Contínuo.

Na área de esportes e lazer, os recursos serão destinados para a reforma do Centro Esportivo Vereador José Pereira, na região central, além de campos por toda a cidade. O Programa de Recape Contínuo será ampliado. Desde 2017, mais de 5 milhões de m² de asfalto novo foi feito em toda a cidade. Além disso, recursos serão utilizados para a Praça Pet, beneficiando nossos animaizinhos, e em melhorias na área da saúde, sempre prioridade em Sumaré.

“Fico imensamente feliz em acompanhar de perto as melhorias e recursos chegando para Sumaré, por intermédio do nosso mandato. Agradeço ao Governo do Estado pela liberação dos recursos e investimento na cidade, sempre beneficiando nossa população,” disse o deputado Dirceu Dalben.

“Agradecemos imensamente ao deputado Dirceu Dalben, por mais uma vez destinar recursos para a cidade e intermediar nossas necessidades junto ao Governo do Estado. Os investimentos que recebemos contribuem para as melhorias e crescimento de Sumaré, ofertando serviços de excelência e qualidade”, falou o prefeito Luiz Dalben.

