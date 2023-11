FAM recebeu seminário sobre Jurisprudência dos Tribunais Superiores e Repercussões na Atividade Policial

Na manhã desta terça-feira (21), a FAM- Faculdade de Americana recebeu o Seminário: “Jurisprudência dos Tribunais Superiores e Repercussões na Atividade Polícial”. O evento foi organizado pela Delegacia Seccional de Polícia de Americana. Aproximadamente 300 profissionais da área entre delegados, policiais civis, agentes de segurança, peritos criminais, médicos legistas, policiais militares, guardas municipais, advogados, seccional, Acadepol e estudantes de Direito, entre outros participantes.

Foram discutidos e comentados temas relacionados que impactam diretamente o desempenho da atividade policial, como a busca domiciliar, busca pessoal, reconhecimento de pessoas e acesso ao conteúdo de dispositivos eletrônicos, entre outros assuntos.

A atualização teve como objetivo conscientizar os policiais e demais agentes sobre a relevância dos posicionamentos de jurisprudências e, assim, estabelecer ações cada vez mais seguras na rotina de trabalho.

“Constar a participação de integrantes de várias instituições e que houve debate com enfoque na atuação integrada de cada órgão dentro da repartição de atribuições no sistema de segurança pública e justiça criminal.Pelo menos para nós esse foi um ponto interessante e diferencial do que temos feito”, disse um dos palestrantes, Rafael de Moraes.

