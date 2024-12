Geraldo Alckmin assume presidência pelo menos até o final da semana

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) passou a cumprir parte da agenda presidencial e deve ficar no comando do país até pelo menos o final de semana.

Porém, não existem regras claras quanto a substituição em caso de internação. Segundo o Art, 79 da Constituição, o Presidente deve ser substituído pelo seu vice em caso de impedimento.

A expectativa do Planalto é de que Lula não se licencie do trabalho — situação em que seria substituído temporariamente pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Segundo a assessoria do presidente, ainda não há uma definição sobre o tema.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi recebido hoje (10) no Palácio do Itamaraty pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi a 1ª visita oficial dele ao Brasil. Os dois assinaram acordos de cooperação nas áreas de defesa e cibernética.

Dobradinha Geraldo Alckmin e Lula

A expectativa é de que as atividades oficiais sejam continuadas em comum acordo entre o Presidente e o Vice, pois segundo a equipe médica, Lula está lúcido, falando e se alimentando.

