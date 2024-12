Por unanimidade, vereadores aprovam contas do prefeito Rafael Piovezan

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, nesta terça-feira, as contas do prefeito Rafael Piovezan (PL) dos anos 2021 e 2022.

Seguindo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), que deu parecer favorável às contas, todos os vereadores votaram favoravelmente, inclusive vereadores considerados de “oposição”.

Durante a discussão dos projetos, os vereadores rasgaram elogios ao prefeito a à sua administração.

Também nesta terça-feira, o vereadores aprovaram as contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB) – atual Secretário Nacional de Mobilidade Urbana -, do ano de 2020, seguindo o parecer favorável do TCE.