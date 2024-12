Após aumento de 47%, vereadores de Santa Bárbara vão receber R$14 mil

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, nesta terça-feira (10), um projeto que reajusta os subsídios pagos aos integrantes da Câmara Municipal. O aumento chega a 52% para o presidente da Casa e 47% para os demais parlamentares.

Atualmente, os vereadores recebem R$ 9.653,68, enquanto o presidente da Câmara tem um subsídio de R$ 10.469,17. Com a aprovação do projeto, os valores serão ajustados para R$ 15.921,41 para o presidente e R$ 14.158,91 para os vereadores.

Leia + sobre política regional

Durante a votação, cinco vereadores se posicionaram contra o aumento: Carlão Motorista (PSD), Eliel Miranda (PSD), Esther Moraes (PV), Kátia Ferrari (MDB) e Reinaldo Casimiro (PODE).

A votação foi realizada na última sessão do ano legislativo e não gerou debates entre os parlamentares. Na ocasião também foi aprovado o aumento no salário do prefeito, que passou de R$ 31.620,47 para R$ 35.087,23 e do vice-prefeito e secretários municipais, de R$ 16.673 para R$ 18.430,73. O projeto foi aprovado em segundos.