Prefeitura inicia mini recape na Av Rafael Vitta

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras

e Serviços Urbanos (Sosu), deu início ao serviço de mini recape na Avenida Rafael Vitta, no bairro São Domingos, na terça-feira (21). Diversas vias do município já receberam esse trabalho, como as avenidas da Saúde, Brasil, Bandeirantes, Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Nossa Senhora de Fátima, e ruas Fortunato Faraone, Dom Pedro II, entre outras.

“Esse é um trabalho que visa recuperar pontos com desgaste asfáltico das vias. O ponto do pavimento é retirado e aplicada uma nova massa asfáltica, proporcionando uma maior durabilidade”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana segue também com o trabalho de tapa-buraco, além do recapeamento asfáltico no bairro Parque Novo Mundo.

