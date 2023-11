A vereadora Juliana Soares (PT) acompanhou o sindicato

dos Metalúrgicos que fez manifestação na porta de uma fábrica em Americana esta terça-feira.

Ela disse que estieve na assembleia organizada pelo sindicato dos metalúrgicos junto aos trabalhadores da empresa Malcom.

“Manifestamos nosso respeito à luta por melhores condições de trabalho/salário e colocamos nosso mandato a disposição para garantir que não haja truculência na ação das forças policiais e para denunciar a intransigência patronal e arbitrariedades no contexto das negociações sindicais.”

Cotada para ser a estrela do PT nas próximas eleições, ela ainda não definiu qual rumo tomará. A tendência é que Ju busque um novo mandato para consolidar o nome.

Ela citou uma dirigente sindical e o advogado que chegou a ser detido recentemente em manifestação na mesma empresa.

“Minha solidariedade à dirigente sindical Deyse Caetano que falava ao microfone e teve o equipamento violentamente arrancado de sua mão e arremessado contra ela em seguida e ao advogado Dr. João Guedes que na semana anterior foi vítima de uma ação desproporcional, na contramão do princípio da dignidade da pessoa humana e de viés racista por parte de agentes da polícia militar.”

