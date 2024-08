Exposição Nacional de Orquídeas e Feira AgroUrbana vão até domingo na Fidam

A 52ª Exposição Nacional de Orquídeas e a 2ª Feira AgroUrbana podem ser visitadas gratuitamente, até domingo (18), na Fidam (Feira Industrial de Americana). Os dois eventos foram abertos na manhã desta sexta-feira (16). Simultaneamente, foi promovido o 1º Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana, inédito na cidade.

As atividades têm a participação da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Círculo Americanense de Orquidófilos, Casa da Agricultura de Americana, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o apoio do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), e demais parceiros.

Nesta sexta, a visitação ocorre até às 20h. No sábado, das 8 às 20h, e domingo, das 8h às 16h. O espaço reúne praça de alimentação, vendas de flores, hortaliças, insumos, estrutura para estufas, entre outras atrações.

A 52ª Exposição Nacional de Orquídeas conta com a participação de 28 associações de seis estados, sendo 138 expositores na área de comercialização e 1.230 plantas expostas. Já a 2ª Feira AgroUrbana reúne 14 expositores, com o apoio da Coordenadoria e Assistência Técnica Integral (Cati) da Casa da Agricultura de Americana.

O 1º Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana, realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, discutiu as políticas públicas sobre a agricultura urbana, cultivo indoor, enfrentamento às mudanças climáticas e cultivos de hortaliças e de flores, visando fomentar o mercado do segmento. O evento contou com a participação de palestrantes da JBL Consult – Piracicaba, do IAC – Centro de Horticultura, da Fazendas Bioma – SC, Ciagro, Cati-SAA, Velling – Holambra, entre outros apoiadores.

A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200. O estacionamento é gratuito.