O seu Lecar Model 459 Híbrido pode estar mais perto do que você imagina! Para todos os interessados em adquirir o primeiro modelo da marca, a montadora brasileira Lecar acaba de lançar a lista de espera deste veículo. A adesão é confirmada mediante um sinal de R$ 1.300,00 e já está disponível no site da montadora: https://www.lecar.com.br, e nos marketplaces Mercado Livre, Amazon, OLX, NetMotors e Webmotors.

Anunciado em junho deste ano, o modelo possui um motor de tração 100% elétrico Hepu de 165 cv e um motor à combustão 1.0 Turbo de 3 cilindros flex fuel (etanol e gasolina), da Horse, joint venture Renault e Geely, com um gerador de energia WEG que recarrega uma bateria da fabricante Winston para alimentar o motor elétrico de tração.

Com tecnologia de assistente de direção semiautônoma da Openpilot nível 2, autonomia de 1 mil km com 30 litros de etanol e emissões reduzidas, o carro teve seu novo design compartilhado em um evento que aconteceu em São Paulo, no dia 22 de agosto, o qual contou com a presença da imprensa.

Apesar de ter previsão de entrega para agosto de 2026, aqueles que quiserem assegurar a disponibilidade de ter um Lecar 459 Híbrido ainda no primeiro ano de produção, já podem garantir o seu fazendo a adesão imediata à lista de espera. “Disponibilizamos essa lista para termos mais controle sobre a grande demanda que estamos tendo e, sabendo onde estão nossos clientes, poderemos organizar nossa rede de concessionárias de forma assertiva e próxima, antecipando os pedidos de itens de personalização junto aos fornecedores, por exemplo”, destaca o fundador, Flávio Figueiredo Assis.

Na adesão à lista, o cliente já pode escolher alguns itens do carro, como cor e configuração de interior. Estes clientes também participarão de ações especiais, como mimos e brindes exclusivos, além visitas a fornecedores e até a fábrica da Lecar, no Espírito Santo. “A adesão é uma experiência simples e sem burocracias, criada justamente para enriquecer a experiência de nossos futuros motoristas”, completa Assis.

Os primeiros mil clientes terão uma versão exclusiva “Founder Edition” e receberão uma pasta em couro, produzida pela JBS Couros, na mesma cor dos bancos do seu veículo. Eles também terão garantia do valor do carro na data de adesão à fila, que hoje é de R$ 147.900,00 e um canal exclusivo de informações sobre atualizações de todo o desenvolvimento da marca.

E, já teve quem entrou para a história. Rafael Vannucci Léda, programador de software da Nubank, nascido em Brasília e morador de São Paulo, inaugurou a fila de espera, sendo o primeiro a reservar seu veículo. Após ter conhecido a montadora pela imprensa, decidiu se aprofundar em uma pesquisa minuciosa sobre a empresa para conhecer melhor sua proposta. O encanto foi inevitável.

Fã número 1 de carros, ver uma empresa 100% nacional desenvolvendo um veículo com raízes brasileiras foi um dos pontos que mais lhe chamou a atenção logo de início – junto à intenção de nacionalizar os componentes do veículo e a formação de parcerias brasileiras estratégicas. “Todas as notícias e informações que pesquisei me fizeram acreditar em um carro nacional, tecnológico e sustentável. Me sinto feliz em fazer parte dessa história e confiante de que, em breve, teremos um veículo altamente eficiente em nossas ruas”, destaca.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A mudança de design foi outro ponto favorável à decisão. “A primeira versão apresentada me pareceu um pouco ‘grosseira’, enquanto a segunda já está bem mais moderna, avançada e remodelada. Uma flexibilidade de mudança importante a meu ver”, complementa Vannucci.

O processo de reserva, em si, foi extremamente simples, segundo o programador, bastando apenas inserir seus dados pessoais e bancários para a confirmação de sua inclusão na lista. “Nossa felicidade foi tanta com essa estreia que convidamos o Rafael para escolher o couro dos assentos de seu veículo diretamente na sede da JBS Couros, nossa fornecedora. Um diferencial de experiência que iremos prezar durante toda a jornada de compra para nossos clientes”, ressalta Assis.

Sua visita à JBS foi um verdadeiro sucesso. Além de ter conhecido o maior empregador do Brasil e maior produtor de alimentos do mundo, Vannucci pôde escolher o revestimento de bancos no catálogo da marca – experiência que os demais clientes da lista poderão ter de forma online. “É nítido como a Lecar está focada em assegurar uma jornada de cocriação com os clientes, nos deixando participar, ativamente, da construção do veículo. Não poderia ter recebido um presente melhor do que esse, o que me deixa ainda mais feliz em fazer parte desta história”, alegra-se o programador.

O mesmo sentimento é compartilhado por Rodrigo Rumi, vice-presidente de marketing da Lecar. “Levamos muito a sério o aspecto de customer centric, colocando nossos clientes em primeiro lugar. Iremos sempre ouvir suas sugestões e ideias para que possamos melhorar a experiência com a marca, de forma que possamos entregar um veículo de alto valor agregado à população, por um preço acessível”, destaca.

Híbrido e mais expectativa

A expectativa, segundo Assis, é que toda a produção do primeiro ano da fábrica, o que totalizará cerca de 120 mil carros, seja totalmente destinada aos clientes da lista de espera. “Estamos a todo vapor para transformar esse sonho em realidade e, agora, com a nossa fábrica no Espírito Santo, temos certeza de que conseguiremos alavancar este projeto rumo à construção da montadora 100% nacional que o Brasil precisa”, finaliza o fundador.