Facão no Rio Branco leva 12 atletas; 12 ficam

Após encerrar o ano vitorioso mas sem avançar na Copa Paulista, o Rio Branco decidiu ficar com 12 atletas do atual elenco e dispensar outros 12 do grupo de atletas.

Ano que vem o Tigre disputa a Série A3 e vai buscar o acesso para a A2 e sonhar com a volta à elite do futebol Paulista ainda nesta década.

O Rio Branco Esporte Clube informa sobre a situação dos atletas que disputaram a Copa Paulista 2024 pelo Tigre.

Jogadores que permanecem no clube

Sandro – Goleiro

Endrew – Goleiro

Robert – Goleiro

Vinicius Oliveira – Lateral Direito

Gustavo – Lateral Esquerdo

Vinicio – Lateral Esquerdo

Paim – Zagueiro

Grigor – Volante

Flávio – Volante

David Lazari – Meio Campo

Guilherme Marques – Meio Campo

Vitinho – Atacante

Atletas com contrato com o clube, emprestados a outras agremiações

Luan – Goleiro

Murilo Natanael – Lateral Esquerdo

Felipe Muranga – Atacante

Atletas que não permanecem no Rio Branco

Thiago Galice – Goleiro

Fernando Dias – Zagueiro

João Duarte – Zagueiro

Julio Cesar – Zagueiro

Kayllan – Meio Campo (retorna ao clube de origem)

Raynan – Meio Campo

Nelsinho – Meio Campo

Erick Dias – Atacante

Matheus Carvalho – Atacante

Wagninho – Atacante

Luan Carioca – Atacante

Marcus Uberaba – Atacante (retorna ao clube de origem)

O tigre segue seu planejamento visando o Campeonato Paulista da Serie A-3 2025 sob o comando do técnico Leandro Mehlich.

