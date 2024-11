Diante das recentes publicações com informações incorretas sobre a construção da nova Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a assessoria de imprensa esclarece que o edifício não contará com nove andares subterrâneos — terá apenas um.

Essa informação incorreta parece originar-se de uma matéria que calculou erroneamente a profundidade e altura do novo edifício com base em sua fundação em estacas, projetadas para distribuir o peso do edifício com segurança. Essas estacas têm profundidades entre 10 e 30 metros abaixo do solo, em conformidade com as normas de construção do Governo dos EUA.

A modernização da Embaixada inclui a construção de um novo prédio no mesmo local, com apenas um pavimento abaixo do nível da rua, respeitando as características da paisagem original de Brasília.

Veja notícias internacional e turismo

A nova instalação vai aumentar a capacidade de entrevistas de vistos em 40% e gerar um quarto da energia necessária para suas operações. Desde o anúncio do projeto, em 2015, o governo norte-americano tem trabalhado em estreita colaboração com o Distrito Federal e o Ministério das Relações Exteriores para obter as aprovações e licenças necessárias para o projeto.

De acordo com o porta-voz da embaixada, Luke Ortega

“a relação entre o Brasil e os EUA é sólida, mas também está em constante evolução. É evidenciada pela nossa significativa presença no país, como a sexta maior missão diplomática dos EUA no mundo”.

Pedimos o apoio dos meios de comunicação para corrigir essa informação, garantindo que os brasileiros tenham acesso a dados corretos sobre esse importante projeto para os dois países.

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO DE WHATSAPP