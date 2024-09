Falta de verba desanima candidatos (novatos)

A falta de recursos financeiros tem feito muitos candidatos a vereador da região cogitar desistir da disputa nessas semanas finais da campanha.

Americana tem 265 candidatos a vereador, Santa Bárbara tem cerca de 270, Sumaré perto de 400 e Nova Odessa quase 180. Mas a falta de grana tem assustado principalmente os novatos.

O calor da corrida eleitoral faz os dirigentes se preocuparem com os candidatos a prefeito ou mesmo aqueles que já tem mandato.

Os partidos geralmente distribuem as verbas com base no que têm direito e nas chances de eleger vereador.

Falta tudo?

Alguns candidatos reclamam que não vieram recursos para a campanha como um todo. Outros reclamam que não veio nem material para distribuir para o eleitora.

NaA reta final vai se dar bem que manter o ritmo acelerado. Vencendo, fica a ‘dívida’ proporcional à ajuda que veio das legendas.

