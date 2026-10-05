Nas eleições deste domingo, 4 de outubro, a família Bolsonaro elegeu quatro integrantes para cargos no Congresso Nacional. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançou para o segundo turno da disputa presidencial contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Consulte fontes oficiais para verificar as datas das próximas etapas da eleição.

Integrantes da família Bolsonaro eleitos em 2026:

• Michelle Bolsonaro (PL): Eleita senadora pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama liderou a disputa na capital federal com 29,05% dos votos válidos.

• Carlos Bolsonaro (PL): Eleito senador por Santa Catarina. Após mudar seu domicílio eleitoral, o ex-vereador do Rio de Janeiro conquistou a segunda vaga do estado para o Senado Federal.

• Jair Renan Bolsonaro (PL): Eleito deputado federal por Santa Catarina, obtendo uma cadeira na Câmara dos Deputados com 131.555 votos.

• Renato Bolsonaro (PL): Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleito deputado federal.