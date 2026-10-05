Franco e Andrea 'surfam' na onda PL: Leonora e Felipe falham

Eleito deputado federal este domingo, o único da região, Franco Sardelli (PL) conseguiu surfar na onda do seu partido. O PL fez 27 deputados estaduais, número acima da meta (24). A onda de votos foi puxada pela novata Eduarda Campopiano, que bateu 1,95 milhão de votos e a chapa forte. Ele foi o 13o mais votado da chapa com 98.375 votos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Outro nome da região que conseguiu aproveitar a onda do PL foi a ex 1a dama de Nova Odessa Andrea Souza. Ela teve 11.813 votos, foi a mais votada de Nova Odessa e fez ‘acender’ o alarme no governo Leitinho Schooder (PSD). Ela fez 6 vezes mais votos que a vereadora Márcia Rebeschini (União).

NÃO CONSEGUIRAM SURFAR- A chapa de federal do PL também foi ‘boazinha’ para os candidatos, mas os dois nomes da região- a vereadora Leonora Périco e o vice-prefeito de Santa Bárbara Felipe Sanches, não conseguiram ‘tracionar’ com a legenda.

Com o apoio da máquina, a força do PL e mais da metade dos vereadores declarando voto e fazendo campanha, Sanches ficou nos 24.855 votos e ficou na 10a suplência do partido.

Franco e força em Americana