Alunos da Etec Polivalente Americaana brilharam neste começo de mês com medalhas em Feira de Ciência em São Paulo. Os estudantes estiveram na 8ª FeNaDANTE – Feira de Ciência e Tecnologia das Nações, realizada no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo.

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A participação em feiras de Iniciação Científica faz parte do trabalho desenvolvido pela Etec Polivalente de Americana para incentivar o protagonismo estudantil, a pesquisa, a inovação e a formação científica e tecnológica.

Nesta edição, os estudantes Octávio Augusto Rezende Silva, Leonardo Carrilho Macedo e Samuel Vieira Freitas dos Reis conquistaram 4 importantes reconhecimentos:

1º lugar em Transformação Digital ;

; Prêmio de Reconhecimento 3M ;

; Publicação do projeto na Revista InCiência ;

; Credencial para exposição do projeto em Londres, na Inglaterra.

As conquistas demonstram a qualidade dos projetos desenvolvidos por nossos estudantes e professores e reforçam a importância da Iniciação Científica na formação profissional e acadêmica.

O projeto contou com a orientação dos professores Wesley Otto Garcia Utsunomiya, Orientador do projeto e Ester de Souza Menezes, Co-Orientadora do projeto. Além do apoio do Prof. Wladimir Suzegan, Superintendente da Etec Polivalente de Americana e do Prof. Felipe Gomes de Assis – Orientador Educacional que acompanhou os alunos durante a participação na FeNaDANTE.

Além dos reconhecimentos, a participação nesses eventos proporciona aos alunos oportunidades de aprendizado, troca de experiências e contato com a comunidade científica nacional e internacional.