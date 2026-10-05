As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” seguem com a execução das canaletas de drenagem e a reforma do pátio de aeronaves. As intervenções integram o projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal.

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A próxima etapa incluirá a instalação das luminárias de balizamento noturno e dos demais dispositivos de auxílio à navegação, como o sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras, permitindo operações noturnas, luminárias de LED com energia solar, farol rotativo e biruta iluminada.

As intervenções já compreenderam a pavimentação das faixas de alargamento da pista de pouso e decolagem, revitalização da pista existente, sinalização e plantio de grama. O cronograma de obras contempla ainda a recuperação da faixa de pista (taxiway) e a implantação das áreas de segurança (RESAs).

Nesta primeira etapa das obras serão investidos aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Os serviços são conduzidos pelo Consórcio Aeroporto Americana, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha e fiscaliza a execução dos trabalhos.

Aeroporto com Chico e Odir

“As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto vão impulsionar o desenvolvimento econômico no município e na região, promovendo a segurança e a eficiência na logística dos voos. É uma iniciativa muito importante da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, que trará benefícios e um polo ainda mais atrativo para investimentos”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.