O vereador de Sumaré Rai do Paraíso foi o candidato a deputado mais votado da cidade nas eleições deste domingo (4) recebendo 42.328 votos na cidade. Ele teve 17.631 a mais que o segundo colocado, William Souza (PT), que obteve 24.697. O resultado é visto como uma demonstração da força política do prefeito Henrique do Paraíso, irmão do candidato. O desempenho se repetiu nas disputas majoritárias.

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O governador Tarcísio de Freitas recebeu 65,10% dos votos válidos em Sumaré (89.009 votos), 2,45 pontos percentuais acima do resultado no estado, onde teve 62,65%. O presidenciável Flávio Bolsonaro fez 55,50% na cidade (81.394 votos), contra 51,93% no estado, uma diferença de 3,57 pontos. Os candidatos ao Senado André do Prado e Guilherme Derrite também tiveram em Sumaré votação acima da média estadual.

Henrique do Paraíso é um dos principais aliados de Tarcísio de Freitas no estado e mantém relação próxima com a família Bolsonaro. O resultado da novo fôlego e reflete a aprovação da gestão . Também evidencia a polarização na cidade, já que o segundo lugar ficou com William Souza, principal adversário político do prefeito.

Cenário para 2028

A votação começa a desenhar o quadro das próximas eleições municipais. O grupo da família Dalben teve o pior desempenho de sua história recente. O deputado estadual Dirceu Dalben, que está no exercício do mandato e já governou Sumaré duas vezes, recebeu 6.616 votos na cidade. Seu filho, o ex-prefeito Luiz Dalben, candidato a deputado federal, obteve 5.632 votos, abaixo do próprio pai, com quem fazia dobrada. Os números indicam a perda da base eleitoral que historicamente sustentava o grupo.

Entre candidatos de outros municípios, os mais votados em Sumaré foram Pavanato (16.286 votos), Eduarda Campopiano (12.712) e Erika Hilton (7.702).

O que diz o prefeito

“Grato a Deus e ao povo de Sumaré, que mostrou a força de Sumaré nas urnas. Obrigado por confiar o voto no meu irmão Rai do Paraíso, no governador Tarcísio de Freitas, em nossos senadores e no Flávio Bolsonaro. Agora vamos nos empenhar na eleição do nosso presidente Flávio Bolsonaro, para colocarmos o Brasil no trilho do desenvolvimento”, afirmou Henrique do Paraíso.

Rai no topo

Votação em Sumaré – deputados

1º Rai do Paraíso – 42.328 2º William Souza – 24.697 3º Virginelli – 13.117 4º Alan Leal – 9.304 5º Dirceu Dalben – 6.616 6º D. Marmirolli – 2.732

Votação em Sumaré – majoritárias

Tarcísio de Freitas (governador) – 65,10% (89.009 votos); no estado, 62,65% Flávio Bolsonaro (presidente) – 55,50% (81.394 votos); no estado, 51,93%