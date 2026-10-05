Um vovô de 73 anos foi preso acusado de bater na mulher e ainda a ameaçá-la de morte com uma em Americana. O caso aconteceu no sábado na região central da cidade. Foi pouco depois do almoço.

O caso foi registrado como violência doméstica e apreensão de arma de fogo.

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Atendido pela 1ªCia PM. A equipe ALPHA cabo Fanti e soldado Gobo foram por volta das 13h20 à rua Padre Antônio Vieira atender o chamado.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica, sendo recebidos pela vítima, que se encontrava emocionalmente abalada. A mulher relatou que seu marido, após chegar à residência alterado, passou a agredi-la verbal e fisicamente, desferindo socos e derrubando-a ao chão. Informou, ainda, que as agressões seriam recorrentes e que, em outras ocasiões, havia sido ameaçada de morte com uma arma de fogo.

O caso do Vovô de 73

E. F. , 73, confirmou que havia discutido com a esposa e relatou que ela teria tentado arremessar álcool contra ele. Questionado sobre a existência de arma de fogo, indicou inicialmente que o armamento estaria em seu local de trabalho, mas posteriormente informou que se encontrava na residência, indicando aos policiais o local onde estava guardado. No guarda-roupa, foi localizada uma pistola calibre 7,65 mm, acompanhada de 10 munições intactas. Em diligência no local de trabalho, também foi localizada a documentação do armamento, cuja validade encontrava-se expirada desde 2012.

Considerando o relato da vítima acerca das reiteradas ameaças com o emprego da arma de fogo, o armamento e as munições foram apreendidos, juntamente com outros objetos relacionados à ocorrência, para apresentação à Polícia Civil. A vítima manifestou interesse na adoção de medidas protetivas de urgência. Após ouvir as partes e analisar os fatos, a autoridade policial determinou a liberação do envolvido e a apreensão dos objetos apresentados.