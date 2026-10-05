Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno

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ATUALIZAÇÃO — A corrida pelo Palácio do Planalto terá mais um capítulo. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) seguem para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, levando para a etapa decisiva uma disputa que mobilizou o país durante todo o primeiro turno.

Com nenhum dos candidatos alcançando a maioria absoluta dos votos válidos necessária para definir a eleição neste domingo (4), a escolha do próximo presidente ficou para 25 de outubro.

A partir de agora, a campanha entra em uma nova fase. Lula e Flávio terão três semanas para ampliar alianças, conquistar os eleitores que escolheram outros candidatos no primeiro turno e apresentar suas propostas diretamente ao eleitorado em uma disputa restrita aos dois nomes.

A votação do segundo turno definirá quem comandará o Brasil entre 2027 e 2030. Até lá, a campanha presidencial volta a ocupar o centro do debate político nacional.

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