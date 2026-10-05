Senado SP: Derrite e André do Prado são eleitos

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Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos para as duas vagas de São Paulo no Senado. Derrite recebeu 8.248.198 votos (31,13%) e André, 7.890.776 (29,78%). Simone Tebet teve 4.961.498 (18,72%) e Marina Silva, 4.669.157 (17,62%).

Os demais candidatos receberam: Guto Schiavetto, 238.672 votos; Geraldo Rufino, 235.128; Soninha Francine, 99.007; Maíra de Souza, 55.714; Eliana Ferreira, 39.775; Marcio Alves, 26.983; Petter Maahs, 16.999; Weller Gonçalves, 12.552; e William Teixeira, 4.861 votos.

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