Farmácias vão concorrer com supermercados?

O varejo alimentar, representado pelos supermercados, movimenta mais de R$ 1 trilhão anualmente

de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) – sendo um dos setores mais importantes da economia. Mas os mais de 450 mil pontos de vendas não se restringem às vendas de alimentos e bebidas: os itens produzidos pela indústria farmacêutica estão cada vez mais presentes nas gôndolas.

Exemplo é a Hypera Pharma, uma das maiores farmacêuticas em vendas de unidades* no Brasil que, neste ano, distribui nos supermercados as bebidas funcionais de Engov. Lançada em 2023, Engov UP é uma bebida funcional com uma composição única que reúne Taurina, Arginina e Cafeína – a mistura perfeita para dar aquele up antes, durante e depois do rolê. A linha contempla, ainda, Engov After, contemplado na categoria de “after drinks”, um novo conceito de bebida formulado especialmente para reenergização depois de momentos intensos. Sua fórmula exclusiva combina glicose, sais minerais** e cafeína, que recupera* e reidrata o corpo. O produto pode ser encontrado tanto nas farmácias como nas principais lojas do varejo alimentar, em quatro deliciosos e refrescantes apresentações: Citrus, Tangerina, Berry Vibes e Red Hits.

Outra linha que faz sucesso nas prateleiras, especialmente para quem busca uma vida mais saudável, são os adoçantes. Substitutos do açúcar, são importantes aliados de uma dieta equilibrada já que ajudam a reduzir a ingestão de calorias, fundamental para quem deseja perder peso ou controlar a diabetes – pois não elevam os níveis de açúcar no sangue, sendo especialmente benéficos para pessoas com diabetes tipo 2. Eles também não provocam cáries, pois não são fermentados pelas bactérias da boca1. Mas a grande novidade da indústria para o varejo são os adoçantes para uso culinário.

O Eritritol, por exemplo, tem ganhado destaque no mercado de adoçantes naturais. A substância, cristalina branca, é comercializada na forma de pó, líquido e granular, e é uma ótima opção para a produção de bolos e tortas, além de outras receitas. Sua principal vantagem é o sabor doce, sem residual amargo, com dulçor de 60 a 70% em comparação ao açúcar. Assim, na versão líquida, apenas 4 gotas são suficientes para substituir uma colher de açúcar. Para doces e sobremesas, a versão em pó é a mais recomendada.

CONFIRA UMA SUPER RECEITA

Brownie de chocolate com calda

Ingredientes

Para a massa:

85g de chocolate meio amargo

3 1/2 colheres (sopa) de manteiga (50g)

2 colheres (sopa) de cacau em pó, peneirado

10 colheres dosadoras de Zero-Cal Eritritol Bem Natural Pote

2 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 xícara (chá) de nozes, picadas

2 colheres (sopa) de óleo vegetal

1 fio de azeite

Para a calda:

3 colheres (sopa) de cacau em pó

20 gotas de Zero-Cal Eritritol Bem Natural Líquido

1/2 caixa de creme de leite light (100 ml)

2 colheres (sopa) de leite desnatado

Modo de preparo

Para a massa:

1. Coloque o chocolate e a manteiga em uma panela e leve ao banho maria até derreter.

2. Tire do banho maria com cuidado e seque a panela.

3. Acrescente o cacau e o Zero-Cal Eritritol Bem Natural Pote e misture bem com ajuda de um batedor de arame até dissolver.

4. Acrescente os ovos, a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo.

5. Adicione a farinha, o bicarbonato, as nozes, o óleo e mexa bem.

6. Pré-aquecida o forno a 180°C, despeje a massa em uma forma quadrada (22 cm x 22 cm) untada com azeite e farinha

7. Asse por aproximadamente 20 minutos.

Para a calda:

1. em uma tigela, coloque o Cacau, o Zero-Cal Eritritol Bem Natural líquido, o creme de leite light, o leite desnatado e misture bem até ficar homogêneo.

Finalização:

1. Despeje a cobertura em cima da massa.

2. Espere esfriar e corte no formato que preferir.

3. Sirva em seguida.

Para mais receitas saborosas e livres de açúcar, acesse o site da Zero-Cal.

Sobre o Engov UP

Engov UP é um suplemento alimentar que contém cafeína que auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração. Contém vitaminas C, B3, B5, B6 e B12 que auxiliam no metabolismo energético. Recomendação de uso: adultos acima de 19 anos. Consuma gelado.

Sobre Engov After

Engov After é um novo conceito de Suplemento Alimentar líquido que fornece sais minerais** e carboidrato como fonte de energia voltado para consumo após momentos intensos. Possui formulação exclusiva que combina glicose, sais minerais** e cafeína, que recupera*, reidrata e reenergiza*** . Todos os sabores do produto podem ser encontrados em farmácias e supermercados por todo o Brasil.

Sobre a Zero-Cal

Zero-Cal é uma marca líder em adoçantes e produtos para uma vida mais saudável. Com uma variedade de opções sem açúcar, a Zero-Cal oferece alternativas deliciosas para satisfazer o desejo por doces, sem comprometer a saúde. A marca está comprometida em promover escolhas alimentares conscientes e incentivar um estilo de vida equilibrado para todos os consumidores.

Sobre Hypera Pharma

A Hypera Pharma é uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil e está presente em todos os segmentos relevantes do setor. Com posição de liderança em diversas categorias, oferece produtos de alta qualidade e segurança, investindo continuamente em inovação e crescendo de forma sustentável, para que as pessoas vivam mais e melhor. Líder no mercado de Consumer Health, que engloba medicamentos isentos de prescrição, suplementos e vitaminas, tem em seu portfólio marcas ícones como Benegrip, Buscopan, Engov, Epocler, Estomazil, Neosaldina, Vitasay e Zero-Cal. Atua em Produtos de Prescrição, com a linha Mantecorp Farmasa, e em dermocosméticos, com Mantecorp Skincare. Em Similares e Genéricos, tem forte presença com a Neo Química. Mais recentemente, a Companhia iniciou sua participação também no Mercado Institucional, voltado para clínicas e hospitais.

