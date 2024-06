Fase final do 1º Amador Feminino de Americana acontece neste domingo

As partidas da fase final do 1º Amador Feminino de Americana, competição de futebol organizada pela Secretaria de Esportes, acontecem neste domingo (30), a partir das 8h, no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A rodada prevê a realização das semifinais e, posteriormente, da final e da disputa de 3º lugar. O torneio, inédito na cidade, conta com a participação de seis equipes.

Mais notícias da cidade e região

Ambas as semifinais acontecerão simultaneamente, às 8h. A equipe do Guanabara, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, enfrenta o Lions Athletic Club, 2º colocado do Grupo B. No outro duelo, o Bola na Rede, líder do Grupo B, disputa a vaga na final com o Sporting ZNC, vice-líder do Grupo A. Na sequência, às 9h, os times vencedores se enfrentam na grande final da competição, enquanto os perdedores disputam o 3º lugar.

“Vai ser um domingo de muita emoção e muita festa dentro de campo. É hora de conhecer as campeãs da primeira edição do nosso torneio de futebol feminino, que veio para ficar em Americana. Desejamos boa sorte às equipes e convidamos toda a população a prestigiar os grandes jogos da fase final”, comentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Confira a tabela da fase final:

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Domingo, 30/06

8h – Semifinais

Guanabara x Lions Athletic Club

Bola na Rede x Sporting ZNC

9h – Final e disputa de 3º lugar

Fotos: @CrFotografia