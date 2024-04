FATEC Sumaré abre inscrições do 2º semestre do vestibular 2024

As inscrições para o para o vestibular do segundo semestre de 2024 da FATEC (Faculdade de Tecnologia) Sumaré já estão abertas. Até o dia 7 de junho os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br.

São oferecidos os cursos de Gestão de Negócios e Inovação, Gestão de Logística Integrada e Gestão de Recursos Humanos, todos com duração de três anos. A taxa de inscrição é R$ 90 reais. A prova está marcada para o dia 30 de junho, às 13 horas. A duração é de cinco horas. A listagem com a classificação geral estará disponível a partir do dia 15 de julho.

Em 2023, o curso de Gestão de Negócios e Inovação da FATEC da cidade foi considerado o melhor do Brasil, de acordo com o ENADE 2022 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), realizado pelo Ministério da Educação. O curso conquistou o conceito 5 na avaliação, o maior possível, sendo o primeiro colocado entre as instituições públicas e privadas de Ensino Superior do país.

A FATEC Sumaré ganhou recentemente um prédio novo, totalmente moderno, tecnológico e mais amplo, na rua Rafael Rossi, 159, Jardim Luiz Cia, onde também é a sede da nova ETEC da cidade. O novo espaço é fruto de solicitações do prefeito Luiz Dalben e intermédio do deputado Dirceu Dalben junto ao Governo do Estado.

“A FATEC era um sonho que estava no nosso plano de governo, para que nossos jovens tivessem a oportunidade de se profissionalizar, para estarem preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Agora, a FATEC é uma realidade e continuamos trabalhando para oferecer outras capacitações aos nossos moradores – ensino público, gratuito e de qualidade”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

