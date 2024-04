Americana abre inscrições para curso gratuito de youtuber

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta quarta-feira (17) as inscrições para o curso “Youtuber: Apresentação e Produção”, que será oferecido de forma gratuita. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) e clicar no banner específico sobre o assunto até o dia 26 de abril.

O curso será ministrado pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A idade mínima para se inscrever é 16 anos e a carga horária será de 24 horas, divididas em três horas de aula diárias durante oito dias. Vinte vagas foram disponibilizadas.

“O curso tem como objetivo preparar o aluno para apresentar e produzir vídeos para plataformas de internet, uma excelente preparação para os proponentes de projetos culturais”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os alunos terão acesso aos seguintes conteúdos: Mídias sociais e plataformas de vídeo: tipos e características; Linguagem de vídeo na internet: Plataformas, aplicativos e streaming; Roteiro: formato e estilo; Técnicas de apresentação de vídeos para internet: Voz, postura e improviso; Equipamentos de produção: câmeras, microfones, iluminação, gravadores e softwares; e Publicação de vídeos na internet: formatos, codecs e compressão.

As aulas serão realizadas entre os dias 6 e 16 de maio, das 8h às 11h, de segunda a quinta-feira, na Diaconia São Judas Tadeu (Avenida Armando Sales de Oliveira, 730, Jardim Ipiranga).

O curso faz parte de um pacote de oficinas de audiovisual adquiridas por R$ 60 mil com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), conforme previsto no edital no Inciso III para Formação, por meio de oficinas para área audiovisual. A aquisição foi deferida pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura).