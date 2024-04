DIG prende em Limeira receptador de rodas de ônibus e caminhões

Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), receberam a informação de que algumas rodas de caminhão com pneus, que seriam produtos furtados na cidade de Cosmópolis, estavam à venda na internet, em redes sociais na cidade de Limeira. O material foi avaliado em R$20 mil.

O policial civil lotado na delegacia de Cosmópolis obteve contato com a vítima, efetuando os primeiros levantamentos acerca do paradeiro dos produtos e de quem os anunciava nas redes sociais, e em seguida procurou pela DIG visando operacionalizar a diligência.

A vítima então contatou o indiciado, o qual lhe propôs um encontro às 17h, próximo à rotatória situada no portal de entrada de Limeira, ocasião em que os produtos seriam supostamente vendidos ao valor de R$ 8.000,00.

O delegado da DIG foi cientificado dos fatos e realizou as comunicações hierárquicas, deslocando as equipes até o endereço fornecido pelo indiciado. Chegando no local, os agentes procederam à detenção. Indagado sobre os pneus e rodas, acabou confessando a prática delitiva e indicou aos policiais o local onde tais estavam guardados.

O indiciado foi ouvido na presença de advogado. Foi imposta a fiança de R$10 mil e, não sendo paga, o indiciado foi preso.