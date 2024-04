O Campeonato Interno “Old School Basketball Master” teve seu início no dia 1 de abril e já está em sua terceira rodada. O mesmo é destinado apenas para atletas da modalidade basquete com mais de 40 anos, mas este ano o campeonato conta com 5 atletas 50+ e um 60+. Ao todo, participam 5 equipes e 60 atletas na 4ª edição do evento.

Uma característica deste ano foi a temática adotada para a escolha dos times: a NCAA, a liga do basquete americano. Os times da cidade se inspiraram em grandes times de basquete para representá-los e Arkansas, Duke, Gonzaga, Miami e North Carolina foram os nomes escolhidos pelas equipes para este campeonato.

Na última segunda-feira, dia 15 de abril, se deu início a terceira rodada do campeonato, trazendo consigo duas partidas emocionantes. Os times Arkansas e Miami saíram vitoriosos de seus confrontos, demonstrando sua habilidade em quadra.

Confira abaixo a classificação atual do campeonato:

1º lugar: Gonzaga

2º lugar: Arkansas

3º lugar: Miami

4º lugar: North Carolina

5º lugar: Duke

Os próximos jogos da rodada acontecerão no dia 22 de abril, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Às 20h, Gonzaga enfrentará Duke e às 21h, a competição será entre Miami e North Carolina. Vale lembrar que todos os jogos do campeonato acontecem exclusivamente às segundas-feiras, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

O PROJETO

Desde o seu início, em 28 de julho de 2022, o Old School tem sido um marco para os amantes do basquete. Os treinos são realizados às segundas-feiras, das 19h às 22h, no Ginásio do Santa Rosa. Desde então, o projeto tem se destacado não só pelos seus treinos regulares, mas também pelas suas conquistas em campeonatos.

Em seu primeiro ano de participação, o Old School conquistou o título de campeão metropolitano no Campeonato 40+ Interclubes Campinas. E em 2023, a história se repetiu, com a equipe se consagrando bicampeã. Além desses feitos, o projeto também promove o Campeonato Interno, que teve início em abril deste ano, proporcionando uma competição interna para os membros do Old School.

Para fazer parte, os interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa. Não há requisitos específicos de habilidade ou condicionamento físico, e todos são bem-vindos a participar, independentemente do seu nível de experiência no basquete.